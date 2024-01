COR.SPORT, Beltran, chance Inter. Anche Bati partì piano

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Fiorentina-Inter è l’occasione giusta per Lucas Beltran. Lo scrive il Corriere dello Sport, aggiungendo che l’ex River Plate è consapevole di essere di fronte a un crocevia fondamentale per completare il proprio percorso di inserimento e accelerare quello della definitiva affermazione in maglia viola. Oggi troverà dall’altra parte del campo Lautaro Martinez, suo compagno in nazionale, ad ora imparagonabile a Beltran ma uno stimolo in più per incidere. Il classe 2001 sa per primo di essere ancora lontano da quello che tutti si aspettavano, ma sempre parlando di argentini, il Corriere sottolinea che, sempre senza voler fare paragoni e per semplice riferimento nel segno del ruolo e della provenienza in comune, la carriera di Gabriel Omar Batistuta a Firenze è cominciata con un gol alla Juventus, il 26 gennaio 1992, dopo appena tre reti nell’intero girone d’andata e dopo tanto patire e tanto penare.

Il vantaggio rispetto a prima è che questi mesi sono stati utili a Beltran per crescere mentalmente, per inserirsi bene a fondo in quello che lo circonda, per farsi carico di pressioni e responsabilità senza più sentire pressioni e responsabilità. Non è un processo finito e concluso, però è a buon punto. A Beltran serve la serata speciale: l’Inter e la sfida (a distanza) con Lautaro Martinez rappresentano lo “sparo” ideale per trasformare i blocchi in catapulte - chiosa il Corriere -.