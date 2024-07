COR.SPORT, Arrivato Colpani saluta Nico?

FirenzeViola.it

Per un Andrea Colpani che entra potrebbe esserci un Nico Gonzalez che esce. È questa l'ipotesi che fa all'interno delle proprie pagine l'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio. Come sottolineato dal quotidiano, il diktat della Fiorentina è quello di abbassare il monte ingaggi, motivo per cui non è da escludere a propri che l'argentino - che piace ad Atletico Madrid e in Arabia - possa essere il prossimo sacrificato.