COR. SPORT, Approccio disastroso e campionato andato

© foto di www.imagephotoagency.it

-È facile immaginare Allegri che durante il primo tempo se la rideva, di quelle risatine furbe da ardenzino: “Cari viola, vi piace tanto la palla? Eccola, è vostra. A me basta un po’ di spazio e qualche angolo”-. Lo scrive Alberto Polverosi sulle colonne del Corriere dello Sport- Stadio. Commentando la vittoria di misura della Juventus sulla Fiorentina, il Corriere evidenzia ancora una volta i limiti strutturali di entrambe le squadre. Da una parte i bianconeri che, dopo il vantaggio, hanno rinunciato a una qualsiasi proposta di gioco, dall'altra i viola, capaci di architettare un possesso sterile per gran parte del match.

Alla fine la Fiorentina chiude con un possesso palla del 75%, la Juve con il record in negativo del 25%, ma i tre punti rimangono allo Stadium. A pesare è soprattutto un primo tempo in cui la Viola ha sbagliato approccio ed è stata messa sotto sia sul piano fisico che su quello tecnico. Nel secondo è Italiano a ridere di più ma prima un miracolo di Szczesny su Nico Gonzalez e poi un salvataggio tanto goffo quanto involontario di Nzola su Beltran vanificano gli assalti degli ospiti. Quindi, cosa rimane alla Fiorentina dopo il match di ieri? Scrive Polverosi: - Un tempo disastroso, un altro ambizioso. In altri periodi, una partita buona e quella dopo pessima. Su e giù, questa è la regola. Dopo Torino, gli obiettivi della Fiorentina sono scontati: allenarsi in campionato per dare il massimo nelle due coppe. E, chissà, la rivincita sulla Juve può prendersela in Coppa Italia-.