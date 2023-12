COR. SPORT, A Budapest per evitare lo spauracchio di febbraio

FirenzeViola.it

La Fiorentina va a Budapest per staccare il pass per gli ottavi di Conference League. Il Corriere dello Sport parla del match di stasera contro il Ferencvaros come di un esame di autostima per i viola. Il grande salto (e il primo posto) sono alla portata di Nico e gli altri.

Chiudere in testa il girone significherebbe togliere dal calendario le due gare di playoff di febbraio. E fare dunque meglio della scorsa annata, quando gli uomini di Italiano passarono dai sedicesimi (contro il Braga): tra le possibili avversarie ai playoff squadre insidiose (come l'Ajax) e trasferte complicate (come Qarabag o Molde), rischi da evitare se possibile.