COR.SERA, Viola e Atalanta attese da un aprile stressante

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sul Corriere della Sera c'è spazio anche a un piccolo approfondimento sul campionato di Serie A, alla ripresa oggi col turno di Pasqua. Questo un estratto: "Scudetto a parte, il resto è in gioco: Milan e Juve si sfidano per il secondo posto che vale soldi, un posto nella Supercoppa allargata e inciderà sul futuro degli allenatori, soprattutto su quello di Pioli che, se riuscirà a difenderlo, avrà fondati motivi per poter restare sulla panchina rossonera che non ha mai tremato tanto quanto in questa stagione. [...] La Juve ha mollato sul piano nervoso e vinto una sola delle ultime 8 partite in cui ha racimolato appena 7 punti. Allegri dà la caccia al Milan, ma dovrà guardarsi dal Bologna, la reginetta del ballo, che punta all’oro della Champions.

In corsa per il quarto posto, oltre a Thiago Motta, che conta sul gioco e l’entusiasmo della città, ci sono la Roma, rilanciata da De Rossi e l’Atalanta, l’unica insieme alla Fiorentina in corsa su tre fronti (Europa e Coppa Italia) e attesa da un aprile stressante. Napoli e Lazio sono troppo lontane, considerando che il Bologna ha vinto 6 delle ultime 7 partite. Diverso il discorso se, come pare sempre più probabile, l’Italia avrà 5 squadre in Champions".