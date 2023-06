COR. SERA, Il Tottenham è avanti per Vicario. E Audero...

FirenzeViola.it

È ormai noto l'interesse di Manchester United e Chelsea per André Onana. Per questo l'Inter si sta tutelando, e ha individuato in Guglielmo Vicario il profilo ideale in caso di partenza del portiere camerunese. Al momento, però, i nerazzurri non sono i principali candidati per l'acquisto del numero uno dell'Empoli, cercato anche dalla Fiorentina. Come riporta il Corriere della Sera, in prima fila c'è il Tottenham che è pronto ad offrire 20 milioni di euro. Il presidente empolese Corsi aspetta che tale proposta diventi ufficiale e, nel frattempo, pensa ad Emil Audero della Sampdoria come possibile sostituto - anch'esso seguito dalla Fiorentina -.