COR. FIORENTINO, Nico e Sottil Non al top. Idea Belotti?

© foto di Federico De Luca

La Fiorentina, come riportato dal Corriere Fiorentino, stasera torna in campo a Lecce per l'anticipo della 23° giornata. Lo farà in emergenza sugli esterni offensivi, ovvero il ruolo in cui è partito Brekalo e in cui Italiano aveva chiesto rinforzi. La rifinitura di ieri ha regalato ad Italiano due brutte notizie, sia Nico che Sottil infatti, ancora alle prese con dei fastidi muscolari, non sono riusciti a svolgere completamente l'allenamento con il resto della squadra. Anzi addirittura l'ala torinese sembra non essere neanche sceso in campo. Difficile quindi pensare che uno dei due possa partire titolare.

Considerando anche la squalifica di Ikoné, la cessione di Brekalo e la prolungata assenza di Kouame, sugli esterni stasera sarà piena emergenza. Toccherà quindi ad Italiano inventarsi qualcosa. Difesa a tre, con il Comuzzo in panchina? Oppure tridente con Bonaventura, Belotti e Beltran? Staserà scopriremo come l'allenatore siciliano sarà riuscito a risolvere il rebus formazione.