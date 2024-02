COR.FIORENTINO, Bologna superiore. Viola ko nel derby

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come sottolineato dall'edizione odierna del Corriere Fiorentino, se serviva una risposta netta alla domanda se la Fiorentina è guarita o no dalla crisi, la risposta è no. I viola contro il Bologna non sono riusciti a dare continuità alla bella prestazione di domenica scorsa contro il Frosinone, con i felsinei che sono apparsi nettamente superiori ai toscani. Anche nei due precedenti, nonostante alla fine l'avessero spuntata i gigliati, il Bologna aveva dimostrato di riuscire ad imporre il suo gioco. Questa volta oltre al gioco i rossoblu si sono imposti anche sul tabellone con un 2-0 che rappresenta il dominio felsineo sulla gara. Viola troppo prevedibile, con alcuni giocatori, come Belotti, Nico e Ikonè che, chiamati alla conferma dopo il Frosinone, non sono riusciti a replicare l'ottima prestazione.

Inspiegabile la posizione troppo accentrata di Biraghi in occasione del vantaggio bolognese di Orsolini, come inspiegabile come abbia fatto il Var a non concedere rigore alla Fiorentina per un calcione su Nico, bensì a dare punizione al Bologna per un precedente fallo di Belotti. La chiave tattica con cui Thiago Motta ha mandato in crisi la formazione di Italiano è stata la rotazione continua dei tre centrocampisti che ha fatto varie volte saltare la pressione dei viola. Il tecnico siciliano le ha provate tutte, ha cambiato modulo e ha inserito tutte e tre le punte a sua disposizione, ma la Fiorentina si è resa pericolosa solo con ul calcio di punizione di Biraghi. Nel finale poi a chiuderla ci ha pensato Odgaard.