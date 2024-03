COR. FIO, Viola, sconfitta pesante per la classifica

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nel suo editoriale sulle colonne del Corriere Fiorentino, Ernesto Poesio analizza così la sconfitta della Fiorentina contro il Milan: "Una sconfitta pesante. Più per la classifica che per quanto visto in campo dove i viola hanno provato fino all’ultimo almeno a pareggiare. Il decimo k.o.

in campionato arriva in una giornata che non ha certo sorriso alla squadra di Italiano. In una partita costellata di tanti errori, in cui anche il Milan ha mostrato una retroguardia tutt’altro che impermeabile, la Fiorentina non è riuscita a evitare una sconfitta che appare purtroppo in linea con questo 2024 che sembra non essere mai davvero iniziato in casa viola. Sei punti, nelle ultime 5 gare, nelle quali è arrivata solo una vittoria contro la Lazio, rendono i viola una squadra troppo fragile e troppo discontinua per poter credere davvero a una rimonta per le zone che contano".