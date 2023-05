COR. FIO, Ultimi dieci giorni: due obiettivi da non fallire

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Iniziano oggi gli ultimi dieci giorni di stagione per la Fiorentina: "Il destino dei viola si decide ora, in dieci giorni da brividi - scrive il Corriere Fiorentino, che prosegue: "E se la priorità non può che essere la finale del 7 giugno a Praga, è altrettanto vero che Vincenzo Italiano vuole con tutto se stesso centrare (anche) l’ottavo posto in campionato. Un traguardo teoricamente effimero (al momento non varrebbe la qualificazione al playoff di Conference) ma che, in caso di stangata Uefa sulla Juventus, varrebbe (appunto) un nuovo pass europeo".

Non c'è infatti solo la sfida al West Ham, ma anche un ottavo posto in Serie A: al momento la situazione dice Torino, Fiorentina ottave (appaiate a quota 53) Monza (52) e Bologna, fermo a 51 punti. La Fiorentina però, visti gli scontri diretti sfavorevoli con tutte e tre le euro-rivali, non ha il destino nelle proprie mani e deve quindi chiudere davanti alle altre. Saranno decisivi quindi gli incroci dell'ultima giornata, coi viola che come detto andranno a Sassuolo, il Torino che riceverà l'Inter, il Monza costretto a far punti sul campo dell'Atalanta ed idem per il Bologna, impegnato contro un Lecce già salvo.

Vincere a Reggio Emilia non potrebbe quindi bastare, ma vorrebbe dire chiudere il campionato a -6 rispetto a quanto fatto nella scorsa stagione, un "successo" se si pensa all'aggiunta del bel percorso nelle coppe di questa Fiorentina, che con Sassuolo e West Ham arriverà a giocare 60 partite stagionali.