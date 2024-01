COR. FIO, Tra il sogno Gudmundsson e le esigenze

FirenzeViola.it

Il Corriere Fiorentino, facendo il punto del mercato, parte dalle parole amare di Vincenzo Italiano nel post Fiorentina-Inter: "Cosa mi aspetto dal mercato? Niente. A posto così...". Un grido d'aiuto implicito a cui la società sta provando a rispondere alzando l’asticella degli obiettivi. Uno su tutti, quell'Albert Gudmundsson (11 gol in stagione) che ha acceso già i sogni dei tifosi viola. Il Corriere fa il punto sulla prima strategia della Fiorentina per arrivare al trequartista del Genoa: per l’islandese la Fiorentina potrebbe mettere piatto gli stessi 12 milioni offerti all'Inter (e rifiutati dai nerazzurri) per Valentin Carboni, più il cartellino di Nzola.

Scrive il Corriere: "Tornando ai possibili acquisti, i viola son passati dalla ricerca di giocatori da 6-7 milioni, ai tentativi per alcuni dei gioielli più interessanti del campionato. Sarebbe il modo migliore per aiutare Italiano che tanto per gradire a Lecce non potrà contare nemmeno sullo squalificato Ikonè e che, dopo due anni e mezzo senza mai alzar la voce, per la prima volta ha mandato segnali di insofferenza".