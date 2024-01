COR.FIO., Squadra senza gerarchie e senza mercato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino è possibile leggere oggi un fondo di Leonardo Bardazzi sulla sconfitta della Fiorentina in Supercoppa, con risvolti legati al mercato. Ecco una parta dell'editoriale: "La Fiorentina, contro un Napoli in versione Mazzarri anni 80, con 5 difensori davanti alla porta, è sbattuta contro i suoi limiti. Chi è Ikoné lo raccontano i numeri: 93 partite viola, 9 gol. Meno di uno ogni 900’. Servirebbe un altro tipo di giocatore per fare il salto di qualità e invece siamo sempre qua a veder Brekalo titolare e a sperare che Nico torni presto e abbia la bacchetta magica. Italiano però farebbe bene anche a interrogarsi su quello che sta accadendo sui rigori.

Dopo Sassuolo è arrivato un altro errore pesantissimo e con la stessa dinamica. Il tira lui-no tiro io somiglia parecchio a una gestione anarchica che non giova a nessuno, neppure alla leadership dello stesso allenatore. Serve una gerarchia, almeno fin quando non tornerà il solito Nico a prendersi ogni responsabilità. Conoscendo Firenze, saranno giorni difficili. Senza calcio si parlerà solo di mercato, ammesso che la dirigenza viola, oltre che lanciare frecciate a Nardella, abbia l’obiettivo di dare una mano a questa squadra. Che resta quarta e in corsa per la Coppa Italia e per la Conference".