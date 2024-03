COR.FIO, Spalti vuoti, ad ora 3mila col Maccabi: le cause

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Anche il Corriere Fiorentino, sulle sue pagine di oggi, fa il punto sulla situazione biglietti e stadio per la gara di domani col Maccabi Haifa. La prevendita dei biglietti per i tifosi della Fiorentina, riservata ai sottoscrittori della tessera InViola, è partita a rilento visti i soli 3mila tagliandi acquistati. In più, data la chiusura per l’acquisto fissata alle 18 di oggi, è lecito attendersi una cornice di spettatori decisamente limitata (la media europea finora era stata circa 15mila paganti per ogni gara): orario scomodo, restrizioni imposte e scarso appeal dell’avversario sono alla base dello scarso interesse al botteghino.

Inoltre, le restrizioni imposte dall’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive e l’obbligo d’ingresso allo stadio entro la 18:15 hanno spinto la tifoseria a esprimere il proprio dissenso e invitare i sostenitori della Fiorentina a riunirsi nei giardini dietro al settore più caldo del tifo nel prepartita, quando le attenzioni delle forze dell’ordine si sposteranno dal centro della città al Campo di Marte dove entreranno in azione anche i cani antiesplosivo per bonificare la zona.

L’attenzione sarà alta anche nei confronti dei tifosi del Maccabi (ne sono previsti circa 500) in arrivo nelle prossime ore, dopo che la vendita dei biglietti per il settore ospiti - per l’acquisto dei quali era necessario il passaporto - è stata gestita direttamente dal club israeliano. Oltre alla gestione della sicurezza intorno all’hotel dove risiederà la squadra, alla quale si aggiungerà la scorta del pullman che accompagnerà il gruppo al Franchi, i sostenitori del Maccabi Haifa saranno monitorati fin dal mattino nel centro della città.

Infine, ieri in Prefettura si è deliberato che tutte le persone in arrivo al Franchi saranno controllate 4 volte prima di poter accedere alla rispettiva postazione. Emesso anche il divieto di vendita e asporto di alcolici (nell’area Unesco e in zona stadio) e di possesso di bombolette spray e la chiusura al transito dalla mezzanotte di ieri delle strade limitrofe al Franchi. La Digos sta cercando di capire se ci siano manifestazioni estemporanee all’esterno dello stadio. In città sarà rafforzata la sicurezza agli obiettivi israeliani, come ad esempio la Sinagoga, la sede del Consolato onorario e anche il cimitero ebraico.