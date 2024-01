COR. FIO., Rodriguez in entrata. Mina è già in uscita?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Anche il Corriere Fiorentino dedica gran parte dello spazio sportivo alla situazione del mercato della Fiorentina: Brian Rodriguez è sempre più vicino a diventare un giocatore viola (ultimi dettagli da limare con l'intermediazione di un agente come Bentancurt con il quale i rapporti sono tornati sereni dopo il mancato riscatto di Torreira). Serve un'uscita però tra Josip Brekalo (promesso sposo della Dinamo Zagabria) e Jonathan Ikoné (accostato a Lazio e Roma negli ultimi giorni. Proprio coi giallorossi potrebbe nascere l'idea di uno scambio di prestiti con Andrea Belotti, ma in quel caso anche M'Bala Nzola dovrebbe salutare Firenze.

Sempre in entrata, Ruben Vargas resta un obiettivo, mentre tra le uscite potrebbe esserci anche Yerry Mina, che interessa a Porto e Olympiakos. Scrive il Corriere, in caso di partenza del colombiano si riaprirebbero -scenari difensivi dopo che i viola avevano già seguito (senza fortuna) Theate o Kiwior, ma anche in questo caso solo gli ultimi giorni di mercato potrebbero essere quelli buoni per trovare la giusta occasione al giusto prezzo-.