COR.FIO., Rodriguez e l'identikit di Italiano: agli antipodi

Come evidenzia questa mattina Il Corriere Fiorentino, l’identikit che aveva tracciato Vincenzo Italiano ai suoi dirigenti per circa l'attaccante esterno da prendere era così costituito: italiano, o che almeno conoscesse il nostro campionato, e che avesse nel curriculum un discreto numero di gol.

In cinque parole: pronto all’uso ed efficace. Non a caso aveva messo in cima alla sua lista giocatori come Laurientè e Ngonge e invece, dopo l’acquisto di Faraoni a Firenze sta per sbarcare Brian Rodriguez, uruguaiano, attualmente in forza ai messicani del Club America (4 reti in 14 presenze nel torneo di Apertura) e, soprattutto, fermo da fine ottobre per un brutto infortunio al ginocchio che lo ha costretto ad operarsi. Difficile insomma, rintracciarvi anche una sola delle caratteristiche richieste.