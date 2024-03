COR.FIO., Riecco Amrabat: in estate sarà di nuovo viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"C’era una volta «il miglior mediano» del Mondiale. Uno che, in Qatar, aveva attirato su di sé l’attenzione di alcuni tra i club più importanti d’Europa. Recuperi, corsa, contrasti. Difficile, dicevano, trovare di meglio". Il Corriere Fiorentino apre così il pezzo dedicato alla singolare parabola di Sofyan Amrabat: fino ad un anno fa considerato uno dei migliori centrocampisti difensivi al mondo, corteggiato da tutte le big, Barcellona e Manchester United compresi.

Poi, dopo un’estate vissuta da separato in casa, proprio l’ultimo giorno di mercato il trasferimento tanto desiderato. Voleva il Manchester United, il marocchino, e l’ha avuto. Convinto, tanto per tornare al punto di partenza, di meritare palcoscenici ben più prestigiosi del Franchi, di Firenze e della serie A. Volare ad Old Trafford insomma, è stato come avverare un sogno. Sogno che si sta trasformando in incubo, come sottolinea il Corriere: "Basta pensare a quanto successo domenica nel derby col City. Partito (come spesso accade quest’anno) dalla panchina, Amrabat è entrato in campo nel finale eppure, in soli 8’, è riuscito nell’impresa di risultare il peggiore in campo. Colpa di uno di quegli errori che, anche da queste parti, si son visti spesso. Un eccesso di confidenza (qualcuno parlerebbe di presunzione), un pallone perso proprio davanti alla propria area di rigore e via. City in porta, 3-1 firmato Haaland, e tanti saluti".

Errore che per i tifosi dello United è stata probabilmente la goccia che ha fatto traboccare il vaso, tanto da scatenare la furia sui social, con i profili del calciatore che sono stati ricoperti di insulti. Ed ecco quindi che l'avventura oltre Manica di Amrabat sembra non possa continuare oltre giugno, quando scadrà il prestito oneroso (9 milioni sborsati dai Red Devils alla Fiorentina). Il club di Ten Hag non ha nessuna intenzione di versare ulteriori 20,5 milioni più altri 5 di eventuali bonus ai viola. E così fra qualche mese dal cancello del Viola Park, da cui era "fuggito" all'ultimo giorno di mercato, rispunterà un calciatore che avrà bisogno di reinventarsi un'altra volta e provare a ricucire il rapporto con un ambiente che lui stesso considerava troppo piccolo per le sue ambizioni.