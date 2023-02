COR. FIO., Quella di Braga può rappresentare una svolta

Ernesto Poesio, sul Corriere Fiorentino, ha commentato con un editoriale la vittoria dei viola a Braga: “I motivi riguardano probabilmente il valore degli avversari, ma non solo. […] Ma quella di Braga, ci auguriamo, potrebbe rappresentare una vittoria pesante, se non una svolta, anche per il percorso in campionato. […] Proprio Jovic e Cabral sono le notizie migliori per Vincenzo Italiano che per una volta non ha dovuto commentare la frustrazione di non riuscire ad andare in rete. […] Certo, anche in questo caso, serviranno ulteriori conferme contro le più arcigne difese del campionato italiano, ma soprattutto il serbo è sembrato meno assente anche durante il gioco. […] Il tempo c’è, il calendario potrebbe aiutare nella speranza di chiudere febbraio con altre prospettive rispetto a come è iniziato”.