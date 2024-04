COR. FIO., Quando l'8° posto può valere la Conference

FirenzeViola.it

Il Corriere Fiorentino sposta il focus sulla corsa all'Europa. Bologna, Roma, Atalanta, Napoli, Lazio, Torino e Fiorentina sono le squadre che, dando ormai per andata l’Inter, ma pure Milan e Juventus, sono arrivate sul rettilineo finale del campionato contendendosi gli ultimi biglietti per l’Europa. Qualora i viola riuscissero a qualificarsi per la semifinale di Conference, l’Italia potrebbe ufficialmente festeggiare il quinto pass per la prossima super Champions. Quasi tutto, nonostante l’Atalanta abbia nel Liverpool un ostacolo quasi insormontabile ma che almeno una tra Roma e Milan andrà in semifinale di Europa League, passa dalla Fiorentina.

Se è vero che per Italiano e i suoi il fatto che molto probabilmente il quinto posto varrà il pass per la Champions League rischia di diventare un enorme rimpianto, è giusto sottolineare come chiudere al primo o al secondo posto nel ranking avrebbe comunque un effetto positivo anche sulla Fiorentina. Questo perché a quel punto basterebbe l’ottavo posto in campionato per disputare anche il prossimo anno la Conference e oggi, classifica alla mano, resta quello l’obiettivo più alla portata.