COR. FIO, Primo tempo regalato, la sveglia suona tardi

Nell'edizione "viola" del lunedì del Corriere Fiorentino, ampio spazio alle riflessioni post- Juventus-Fiorentina: "Non sarà la sentenza definitiva sulla rincorsa all’Europa ma di certo, questa sconfitta con la Juve, suona come un primo grado di giudizio. Per ribaltarlo però servirà la Fiorentina vista nel secondo tempo e non quella lenta e innocua del primo". Il Corriere definisce la prestazione dei viola a due facce: troppo brutta per essere vera nel primo tempo, propositiva e sfortunata nella ripresa.

Un passo indietro se si pensa comunque alla scintillante prova di mercoledì scorso contro l'Atalanta. Una prestazione che aveva spinto Italiano a cambiare pochissimo, solo due cambi (Biraghi per Parisi, Barak per Beltran) per un risultato però opposto. E sulla corsa all'Europa (via campionato): le frenate di Bologna, Lazio, Torino e Monza lasciano accesa una speranza, ma il decimo posto e un rendimento disastroso nel 2024 fanno capire quanto sia difficile puntare su questa strada.