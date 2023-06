COR. FIO., Porta, attacco, Castrovilli: i nodi del mercato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Sulle sue pagine odierne, il Corriere Fiorentino si concentra sui principali nodi da sciogliere dalla Fiorentina sul mercato, con la società che ha dato garanzie tecniche a Vincenzo Italiano, volendo migliorare le basi gettate in questo biennio.

Il primo capitolo riguarda il centravanti. Il tecnico ha una punta titolare in cima alla lista dei suoi desideri. Milik è il preferito, ma l’ingaggio elevato (oltre alla concorrenza della Lazio) rappresenta un ostacolo di non poco conto. Nzola, Dia e Pinamonti sono altri nomi particolarmente graditi al tecnico anche se, ovviamente, ora come ora è impossibile escludere altre candidature. Di sicuro dovrà partire uno tra Cabral e Jovic, più probabile il brasiliano.

Altro capitolo è il portiere. Nulla contro Terracciano, ma anche in questo caso l’allenatore si aspetta un salto di qualità. Non ci sono particolari in circolazione, ma un profilo gradito da Italiano è Emil Audero, appena retrocesso con la Sampdoria e in cerca di riscatto.

Poi c’è la questione Amrabat, che considera conclusa la sua esperienza in viola. La società spera di cederlo velocemente per poter reinvestire subito sul mercato. Si aspetta il Barcellona, anche se in Spagna parlavano di altri club in vantaggio rispetto ai blaugrana.

L'ultimo argomento, il più delicato, riguarda Gaetano Castrovilli. Il suo contratto infatti scadrà nel 2024 e ciò significa che la Fiorentina, se vuol evitare di perderlo a zero, ha sostanzialmente due soluzioni: trovare un accordo per il rinnovo, o cederlo in questa sessione di mercato. Si lavora per il prolungamento, anche se la trattativa è ferma da mesi e andrà riaperta il prima possibile.