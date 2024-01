COR.FIO., Pestati da Zerbin. Rinforzi o ennesimo miracolo

FirenzeViola.it

“Col frigo pieno”, ma con la pancia, almeno per ora, vuota. Così il Corriere Fiorentino apre il suo commento alla sconfitta della Fiorentina col Napoli, rimarcando che alla lunga, il fatto che il conto sarebbe stato presentato, si poteva immaginare. I partenopei si sono abbattuti su una squadra che ora, si spera, tutti abbiano capito che per rimanere in lotta per i traguardi che contano, necessita di rinforzi - il pensiero del quotidiano -. Altrimenti si può andare avanti così, sperando nell’ennesimo miracolo e in giocatori, vedi Brekalo, diventati giocoforza titolari fissi nonostante avesse (e abbia) un un piede e mezzo fuori dalla Fiorentina.

I viola hanno avuto problemi di ritmo, troppo basso, nonostante fosse evidente come bastasse alzarlo un filo per creare pericoli. E sui rigori, aggiunge il Corriere, è meglio finirla con la storia del “tira chi se la sente”, meglio stabilire una gerarchia. Nel secondo tempo i cambi non portano nulla, sarebbe servito un attaccante esterno portato dal mercato, capace di saltare l’uomo. Invece altri due gol del Napoli. Perché a giocare col fuoco, leggasi a non rinforzare la squadra, alla fine non puoi che bruciarti - chiosa il Corriere -.