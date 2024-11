COR.FIO., Parisi e Biraghi hanno mercato. Possono partire

FirenzeViola.it

Domenica senza campionato a causa della pausa per le nazionali, ma i quotidiani sportivi iniziano già a proiettarsi verso il mercato di gennaio, nonostante manchi ancora un mese e mezzo. Tra i temi caldi, come evidenziato dal Corriere Fiorentino, c’è la possibilità che la squadra allenata da Raffaele Palladino possa vedere partire qualche giocatore.

In particolare, potrebbero essere coinvolti uno dei due terzini sinistri attualmente ai margini della squadra, complice lo straordinario rendimento di Gosens: Biraghi e Parisi. Il capitano della Fiorentina, potrebbe lasciare la maglia viola per trasferirsi in Turchia al Fenerbahçe, dove ritroverebbe José Mourinho, che già ai tempi della Roma ne era un grande estimatore. Per quanto riguarda l’ex Empoli, Fabiano Parisi, il Milan starebbe valutando di acquistarlo per farne il vice di Theo Hernández.

Manca ancora un po’ all’apertura ufficiale delle trattative, ma il mercato, almeno sul fronte uscite, sembra già entrare nel vivo. Ora tocca alla Viola prendere una decisione.