COR.FIO., Occhio al Sivasspor: il pericolo n.1 è Gradel

Come riportato dal Corriere Fiorentino nonostante la Fiorentina sia la favorita, la partita di stasera contro il Sivasspor è ancora tutta da giocare. "Daremo il massimo per passare il turno ma anche per il nostro Paese — ha confermato ieri Cofie in conferenza — vogliamo onorare tutte quelle persone che hanno perso la vita a causa del terremoto". Il calciatore più pericoloso della squadra di Sivas è sicuramente Gradel, che ha collezionato 3 gol e 2 assist in 6 presenze. Nonostante il mese di stop, a causa del tragico terremoto, la squadra turca proverà a dare del filo da torcere ai viola per poi puntare tutto sulla gara di ritorno, dove lo stadio, i tifosi e i 1300 metri di altitudine faranno la differenza. Occhio quindi alla squadra del tecnico Çalimbay che, come ha dimostrato anche alla scorsa partita quando ha fatto due gol nei minuti di recupero sfiorando così una clamorosa rimonta nella scorsa partita di campionato, mentalmente è molto forte.