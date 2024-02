COR.FIO., Niente sfuriata, Italiano carico: serve cattiveria

FirenzeViola.it

Chi conosce bene Italiano assicura di averlo rivisto, anche dopo il ko di Lecce, deciso a far di tutto e di più per uscire da questa situazione e riportare la Fiorentina laddove aveva chiuso il girone d’andata. Lo si legge sul Corriere Fiorentino, che si concentra sulla seduta di ieri dei viola. Nessuna sfuriata o chissà che tipo di confronti ma una seria, e sana, analisi della situazione, il tecnico ha voluto chiarire alcuni concetti. Anche perché le attenuanti non mancano (l’infortunio di Nico, quello di Sottil, l’assenza di Kouame, i guai di Arthur, le difficoltà di Bonaventura, il mercato che ha aggiunto pochissimo), ma da parte sua Italiano non ha nessuna intenzione di regalare alibi al gruppo.

Proprio perché ci sono delle difficoltà oggettive ognuno deve trovare dentro di sé la forza, per dare qualcosa in più. Concetti che aveva già espresso alla vigilia della gara col Lecce e sui quali ieri, analizzando la partita dell’altra sera, è tornato con ancora maggior convinzione ribadendo, per chi non l’avesse capito, che da ora in avanti conta soltanto una cosa: fare punti. A Lecce è pesata la mancanza di cattiveria, come il gol sbagliato da Parisi o il colpo di testa di Nzola sulla rete di Piccoli. Ogni giorno allenatore e staff propongono al gruppo idee nuove e concetti diversi da sviluppare in partita, così come lo stato fisico di ogni singolo calciatore viene curato e monitorato con la massima attenzione. Prima però, viene la testa.