COR.FIO., Neanche l'amuleto nasconde le lacune viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Neanche l’amuleto Nico Gonzalez, infallibile dal dischetto fino a ieri sera, è riuscito a scacciare la maledizione dei rigori che sembra attanagliare la Fiorentina". Così il Corriere Fiorentino, nel commentare il ko dei viola con l’Inter. A riportarlo è l’editoriale sul quotidiano a cura del collega Ernesto Poesio, che prosegue: “Certo, come dimostra anche ieri Faraoni (autore di una buona partita e unico acquisto fino a oggi del mercato di gennaio) qualche rinforzo in più avrebbe fatto comodo. [...] Va detto che i viola avrebbero comunque meritato probabilmente il pareggio sia per il possesso palla (57% contro 43%) sia per il numero di tiri totali (13) di cui 4 nello specchio della porta. Ma è anche un fatto che la Fiorentina in questo 2024 a eccezione della vittoria ai tempi supplementari in Coppa Italia contro il Bologna non ha ancora una vinto una partita.

Per questo a inizio gennaio Italiano aveva chiesto (per la prima volta da quando siede sulla panchina viola) esplicitamente rinforzi. Un appello accorato che è rimasto però inascoltato così come la necessità di ripensare il reparto offensivo non ha trovato sponda nelle scelte di Barone e Pradè. Eppure, anche la partita di ieri ha dimostrato che là davanti ai viola manca quel finalizzatore in grado di caricarsi sulle spalle la squadra nei momenti difficili. Né Beltran (ancora acerbo a certi livelli e con certi avversari) né Nzola (che continua a litigare col pallone) riescono in questo momento a indicare la via per il gol, tornato a essere quasi una chimera in casa viola. Lacune, problemi, che si ripropongono e che rischiano di frenare la stagione della Fiorentina. Fino a giovedì ci sarebbe tempo per provare a porvi rimedio”.