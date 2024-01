COR.FIO., Mercato rinviato alla prossima settimana

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Saranno gli ultimi giorni di mercato quelli utili per le entrate in casa Fiorentina, scrive il Corriere Fiorentino.

Il cambio di panchina in casa Dinamo Zagabria ha fatto saltare l’arrivo di Brekalo, per questo per l’arrivo di un nuovo esterno servirà attendere probabilmente la prossima settimana, con Ruben Vargas che resta il nome più gettonato. Serve trovare l’accordo con l’Augsburg che al momento non sembra accontentarsi dei 7 milioni messi sul piatto da Commisso e soci.

Se le distanze per l’elvetico non dovessero essere limate, il piano B riporterebbe a Salerno, in particolare a Dia, già corteggiato a lungo nel corso del precedente mercato estivo. Per il senegalese si valuta lo scambio con Nzola, il cui futuro verrà deciso dopo la gara con l’Inter.

Pure in uscita la prossima settimana potrebbe regalare nuove ufficialità, almeno in difesa dove Mina è in procinto di andarsene. La Fiorentina in questo caso sembra non sia disposta a sostituirlo, promuovendo definitivamente il giovane Comuzzo. Restando sul capitolo difesa, difficile ipotizzare che una proposta del Paris Saint Germain per Quarta possa essere presa in considerazione.