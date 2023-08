COR.FIO, La Viola deve sistemare ancora qualcosa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

L'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino si concentra sul calciomercato viola. La Fiorentina deve infatti ancora sciogliere qualche nodo: Sofyan Amrabat, Martinez Quarta e la sostituzione di Castrovilli. Per il primo Il problema semmai è che dall’Inghilterra tutto tace, né da Manchester (sponda United) né da Liverpool sono arrivate proposte concrete che possano avvicinarsi ai circa 30 milioni che la Fiorentina si augurava d’incassare qualche mese fa. L'obiettivo principale per sostituire il marocchino resta comunque Dominguez del Bologna, insieme all’argentino Fausto Vera.

Al contrario, potrebbero essere più stretti i tempi che riguardano il secondo. Questa potrebbe essere già la settimana decisiva. Resiste l'opzione Betis Seviglia per l'argentino ma un'offerta concreta non è ancora arrivata. I viola continuano comunque a lavorare per Senesi, Murillo o Nelsson.

Per sostituire Castrovilli rimane ancora aperta la pista Baldanzi anche se il presidente Corsi ha un'alta valutazione del giocatore. Per il giovane la Fiorentina potrebbe tornare presto alla carica, magari a ridosso del termine di mercato.