COR. FIO., La realtà horror: da gennaio una sola vittoria

Il Corriere Fiorentino mette in luce i numeri negativi della Fiorentina nel 2024. Da gennaio i viola hanno ottenuto appena 4 punti in 6 partite, con una vittoria, un pari e 4 sconfitte. La squadra non aveva risolto tutti i suoi problemi con il 5-1 sul Frosinone e, allo stesso tempo, non può essere il 2-0 secco rimediato a Bologna a cancellare mesi di lavoro.

Semplicemente, la formazione di Italiano è nettamente superiore a quella di Di Francesco ma, almeno in questo momento, inferiore a quella di Thiago Motta. Questione di qualità diffusa, di risorse tecniche a disposizione, di condizione (fisica e mentale) e, ovviamente, di errori e scelte sbagliate. Se nel 2024 la Fiorentina ha vinto una sola partita un motivo ci sarà e una delle spiegazioni principali sta in quanto (non) fatto nel mercato invernale. L’importante, per tutti, adesso, è fare i conti con la realtà.