COR. FIO, La prima pagina: "Viola a passo di lumaca"

Il Corriere Fiorentino definisce questa Fiorentina "A passo di lumaca". Questo il titolo che campeggia sulla prima pagina odierna del quotidiano. In primo piano Lucas Beltran e M'Bala Nzola, sconsolati dopo l'ennesima occasione cestinata nella ripresa. La sconfitta contro la Juventus è l'ennesima di un inizio 2024 (almeno per quanto riguarda il campionato) disastroso: da gennaio ad oggi solo quattro squadre hanno raccolto meno punti dei viola in Serie A per un percorso che, in Italia, prosegue appunto a passo di lumaca.