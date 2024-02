COR.FIO., La domenica del Gallo: Belotti per viola e Italia

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Chi, se non il Gallo, per rialzare la cresta? Se lo chiede il Corriere Fiorentino, scrivendo che la domanda se l’è posta in primis Vincenzo Italiano, intenzionato - secondo il Corriere - a far debuttare Andrea Belotti dal primo minuto già contro il Frosinone. Perché l’ex Roma avrà il compito di far guarire la Fiorentina da questo mal di gol che tanto la tartassa da inizio anno, cercando in Belotti quel che non hanno dato fin qui Beltran (anche se in crescita) e Nzola: fame, cattiveria, ferocia, capacità di costruirsi anche da solo qualche occasione. E basta pensare a quanto successo nel finale della gara col Lecce per rendere l’idea: un pallone sporco, che il Gallo con una torsione e una conclusione volante ha trasformato in un tiro andato a stamparsi sulla traversa.

Una soluzione alla quale Italiano aveva pensato già per la gara in Salento - aggiunge il quotidiano -, salvo poi decidere (questione di equilibri di gruppo e di conoscenze reciproche visto che Belotti si era allenato una sola volta con i compagni) di buttarlo dentro soltanto nella ripresa. A questo giro invece, con una settimana piena di lavoro nelle gambe, ci son tutte le premesse per l’esordio da titolare. L’obiettivo (comune) è il riscatto. Se infatti la Fiorentina ha bisogno di Belotti per risollevarsi, l’attaccante necessita della Fiorentina per rilanciarsi dopo due anni difficilissimi e, chissà, per convincere il c.t. azzurro Spalletti a portarlo all’Europeo. Resta il dubbio Nico Gonzalez per la gara col Frosinone, ma una scelta è fatta: davanti tocca al Gallo - chiosa il giornale -.