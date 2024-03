COR. FIO, La difesa viola non passa l'esame Milan

FirenzeViola.it

La difesa della Fiorentina finisce un'altra volta sul banco degli imputati. Il Corriere Fiorentino parla di un reparto in continuo affanno riferendosi alla prova di Biraghi e colleghi nella serata di ieri contro il Milan. In una notte in cui ha brillato la stella di Rafa Leao, la difesa di Vincenzo Italiano non è proprio uscita innocente, tutt’altro. Dimostrandosi ancora una volta troppo «ballerina» di fronte alle folate di un avversario (di assoluta qualità, certamente) che è tornato a colpire in un vecchio punto debole: i lanci lunghi.

Scrive il Corriere: "Nessuno, infatti, ha scordato i gol subiti nella scorsa stagione addirittura dal rilancio del portiere. Sensazioni testimoniate dai numeri: quella contro i rossoneri è stata la settima volta nelle ultime 13 partite in cui la Fiorentina ha subito almeno due gol. Significa che in più della metà delle gara la squadra di Italiano avrebbe avuto bisogno di segnarne almeno tre per vincere. Decisamente troppi per una squadra che è pericolosa quando si accende, ma non è (non ancora, almeno) una macchina da gol".

Focus poi su Dodo, al rientro da titolare a 188 giorni dall'ultima volta. Un rientro da cuori forti perché sul suo lato agiva Rafa Leao, ispirato e autore di un gol e di un assist. Ma è anche la zona di campo prediletta dal Milan nel primo tempo, con Leao che più volte si è accentrato lasciando la fascia a Reijnders, costringendo così Dodo e Milenkovic a scelte faticose. Se per il brasiliano ci sono le tutte le attenuanti del caso per una convalescenza che sta ancora continuando, il serbo compie alcuni errori, di posizione e tecnici, inspiegabili per un calciatore della sua esperienza.