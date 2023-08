COR.FIO., L'opinione: "Viola, messaggio al campionato"

Nell'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino è presente un fondo a firma di Ernesto Poesio. Ecco un estratto: "La Fiorentina fa sul serio. Messaggio viola al campionato.

I commenti alla prestazione della squadra di Italiano hanno per una volta valicato i confini cittadini, segno che la squadra vista a Marassi ha impressionato oltre il risultato ampio e convincente. Nelle precedenti due annate con Italiano, mai la squadra era apparsa padroneggiare da subito con tanta dimestichezza i concetti di gioco impostati dall’allenatore. Un vantaggio che, se confermato nelle prossime sfide, potrebbe rivelarsi decisivo ricordando i primi mesi dello scorso campionato quando i viola hanno perso troppi punti per strada per poter ambire alle alte posizioni di classifica".