COR. FIO, Kean, l'agente spinge per portarlo a Firenze

Il Corriere Fiorentino dedica ampio spazio alle voci di mercato e alla pista Moise Kean per la Fiorentina: l'attaccante della Nazionale ha chiesto ad Allegri di giocare e potrebbe essere accontetato, uscendo dalla Juventus (in prestito) nelle prossime settimane. Sia il classe 2000 che il suo agente (Alessandro Lucci) stanno spingendo per un'uscita e prediligerebbero l'opzione Fiorentina rispetto alle ipotesi Monza e Bologna. Adesso, sta alla Fiorentina affondare o no e il Corriere si chiede: vale la pena spendere 4-5 milioni (prestito oneroso più ingaggio) per soli sei mesi?

Il Corriere parla anche di mercato in uscita e a proposito di Antonin Barak, accostato al Napoli, scrive che non è da escludere l'ipotesi scambio con gli azzurri. Demme non convince, mentre più interessante potrebbe essere l’ipotesi Ostigard.