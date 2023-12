COR.FIO., Jack nella manica: oggi confronto con Italiano

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

"E venne il giorno dell’ultima fatica". Così il Corriere Fiorentino apre il suo pezzo di oggi su Fiorentina-Torino, match che chiude il 2023 con i viola che scendono in campo per la 64esima volta nell’anno solare. L’obiettivo, ribadito da Italiano anche durante la cena offerta alla squadra mercoledì, è continuare a correre. Non sarà affatto facile, anche visti i precedenti col Torino: l’anno scorso arrivarono un pari in trasferta ed una sconfitta al Franchi, mentre nel 2021-22 dopo il successo nel match d’andata arrivò, al ritorno, un pesantissimo 4-0.

La squadra di Juric è sempre ostica da affrontare, ma almeno Italiano conta sul recupero di Bonaventura. Recuperato e convocato, ma non ancora al 100% per un problema al piede. È questo il dubbio più grande e sarà risolto soltanto oggi dopo un confronto tra lo stesso giocatore e l’allenatore. L'alternativa è Barak.

Recuperato anche Quarta dopo l’influenza, lo si dovrebbe ritrovare al fianco di Milenkovic, con Kayode a destra e Biraghi a sinistra. E poi Beltran. Uscito malconcio dal match della settimana scorsa ma deciso a tutto pur di calare il poker in fatto di gol segnati ultimamente.