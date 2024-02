COR. FIO., Italiano tra vicolo cieco e "situazioni inallenabili"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Sul Corriere Fiorentino spazio all’approfondimento sul periodo complicato della Fiorentina. Serviva una risposta alla delusione della piazza per il mercato invernale e ai risultati di gennaio, invece - si legge - la trasferta di Lecce ha mostrato un’altra faccia della squadra, più incerta, come se il gruppo fosse finito in un vicolo cieco dal quale non riesce a uscire. Lo stesso Italiano più che sull’aspetto tattico, nel dopo gara ha fatto appello «alla Fiorentina di dicembre», quella magari un po’ fortunata ma cinica e compatta in grado di sopperire anche alle evidenti lacune della rosa.

Il tecnico a Lecce ha schierato la 137esima formazione diversa (in altrettante sfide), ma quella scesa in campo è sembrata una Viola senza più una bussola tattica da seguire con l’unica costante di un modulo che fornisce evidenti segnali di malfunzionamento. «Situazioni inallenabili» le ha definite Italiano che in passato aveva già puntato il dito sulle disattenzioni dei suoi.