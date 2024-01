COR.FIO., 'Italiano esigente per non stare a metà del guado'

FirenzeViola.it

Il collega Ernesto Poesio, sulle pagine odierne del Corriere Fiorentino, commenta le parole di Vincenzo Italiano, tecnico viola che dopo la gara col Sassuolo ha dato indicazioni su ciò che cerca dal mercato: “L’allenatore insomma, ancor prima di una piazza (almeno in parte) esigente come Firenze, esce allo scoperto riguardo alle proprie crescenti ambizioni. La palla passa ora alla società chiamata a decidere quanto e come scommettere su questo quarto posto, per certi versi inatteso. Un investimento importante sul mercato significherebbe un’ulteriore crescita del progetto. Il contrario potrebbe portare lo stesso Italiano, e certi giocatori come Arthur, a sentirsi un po’ stretti in questa dimensione ‘a metà del guado’, tanto più con i contratti in scadenza.

[...] Anche l’attacco dopo le tre vittorie per 1-0 (con i difensori più che gli attaccanti nei tabellini dei marcatori), è tornato a sollevare più di qualche dubbio. La questione però in attacco appare più complessa perché entrambe le punte sono arrivate la scorsa estate e un’eventuale bocciatura anche parziale potrebbe essere un brutto colpo anche sul bilancio economico”.