COR. FIO., Italiano e uno scenario simile all'anno scorso

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il Corriere Fiorentino tiene a ribadire come la Fiorentina abbia un’opzione per rinnovare il contratto di Vincenzo Italiano in caso di qualificazione all’Europa League.

Dopo le frasi di ieri però sembra riproporsi uno scenario simile a quello dello scorso anno, quando il tecnico ottenne un colloquio a tu per tu con Commisso per avere garanzie sul mercato e per farsi ribadire la fiducia. Da quel faccia a faccia, Italiano ne uscì con la conferma in viola e la convinzione di poter alzare l’asticella: sarà così anche stavolta? O le strade si divideranno? Per il momento però per l’allenatore c’è soprattutto il presente e, quindi, la gara di stasera.