COR. FIO, Italiano e Stankovic: "No al biscotto"

"Se è vero, per dirla con Ligabue, che «chi s’accontenta gode... così così» per la Fiorentina stasera sarà meglio scendere in campo senza far troppi calcoli". Il Corriere Fiorentino apre così il pezzo partita su Ferencvaros-Fiorentina di stasera. Un punto basterebbe, ma vietato rischiare. E soprattutto vietata la parola biscotto. Lo hanno detto all'unisono ieri sia Vincenzo Italiano che il collega e grande ex Serie A Dejan Stankovic, che ha aggiunto: "In campo non guardo in faccia e non conosco nessuno, nemmeno mio fratello, faccio finta di non aver sentito la parola "biscotto" ripeto che noi vogliamo vincere".

Un punto basterebbe infatti anche agli ungheresi (ancora non certi della qualificazione) per approdare ai sedicesimi e consentirebbe ai viola di aggiudicarsi il primo posto e saltare i playoff. Ma né Ferenc né Fiorentina speculeranno. La parola "biscotto" dà fastidio e per questo Italiano se la giocherà, per vincere, coi migliori, a partire da Nico.