COR.FIO, Italiano alla squadra: "Corro per Joe". Nel suo cuore solo il viola

Tra Vincenzo Italiano e Joe Barone non c’è sempre stato un rapporto idilliaco. Non sono mancati in passato (anche recente) momenti in cui il tecnico non ha approvato scelte tecniche, di mercato, dichiarazioni pubbliche, visioni sul reale valore della rosa o sulla gestione di alcuni casi. Però, sottolinea il Corriere Fiorentino, l’uno riconosceva all’altro lo straordinario impegno nel lavoro quotidiano, condividendo il sogno di riportare la Fiorentina in alto.

Adesso, dopo giorni drammatici, far forza ai giocatori è il principale compito di Italiano. “Dovremo scendere in campo pensando ‘corro per te, gioco e vinco per te’”, ha detto alla squadra alla ripresa degli allenamenti. Determinato a tutto pur di vincere quel trofeo che il dg tanto desiderava. Come Rocco Commisso - che ieri ha salutato la squadra -, colui che riuscì a convincere Italiano in estate che la sua storia a Firenze non era ancora finita. Siamo alle porte dell’ultimo sprint di stagione, adesso nel cuore dell’allenatore pulsa una sola parola: Fiorentina.