COR.FIO., Il paradosso del possesso palla dei viola

Nel suo consueto spazio sulle colonne del Corriere Fiorentino, Ernesto Poesio sottolinea un dato particolare di questo avvio di 2024 della Fiorentina:

"Nelle 6 partite giocate nel 2024 solo contro il Bologna in Coppa Italia la Fiorentina ha perso il confronto sul possesso palla (37%) ed è anche l’unica partita vinta (anche se ai rigori). Nelle altre 5 gare (1 pareggio e 4 sconfitte) i viola hanno sempre stravinto il confronto del tiki taka con punte del 70% (Udinese) e 67% (Sassuolo), senza però riuscire a tramutarlo in punti. Anzi, il dato dei tiri in porta a partita (al massimo 5, ma in 120 minuti col Bologna) si conta sempre sulle dita di una mano".

Un paradosso? Non per Poesio, secondo cui il possesso ostinato e ostentato della squadra di Vincenzo Italiano, in mancanza di calciatori in grado di dare il cambio di direzione al ritmo degli attacchi, spesso rischia di essere un handicap più di una risorsa per i viola. Insomma, da arma in più, il dominio del gioco (in termini di possesso) della Fiorentina potrebbe invece diventare un malus.