COR.FIO., Il commento: "Viola sempre più dura da decifrare"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il collega Ernesto Poesio, sulle pagine odierne del Corriere Fiorentino, commenta la vittoria della Fiorentina col Parma. Questi alcuni passaggi: "Una serata difficile, inattesa, a tratti preoccupante. La Fiorentina di Vincenzo Italiano supera il turno ai rigori contro il Parma, ma lo fa mostrando ancora una volta tutte le sue fragilità. […] Ed è andata bene a Milenkovic e compagni, perché se i gialloblu avessero concluso il primo tempo con un risultato più rotondo non avrebbero certo rubato niente.

[…] Per il resto tanta confusione, sia in campo sia nelle scelte dell’allenatore per una squadra che appare gara dopo gara sempre più difficile da decifrare. […] Gli alti e bassi, le continue montagne russe, rischiano infatti di minare anche quelle sicurezze che la squadra di Italiano sembrava aver acquisito al termine della scorsa stagione. Il rischio, come avvenuto ieri sera con l’eliminazione che è stata vicinissima, è quello di fare un passo indietro o almeno di non farne alcuno in avanti”.