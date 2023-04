COR.FIO., Il commento: "Una viola che toglie il respiro"

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

All'interno dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino è presente l'opinione in tema Fiorentina a firma di Ernesto Poesio. Di seguito un estratto: "Nove successi consecutivi in Europa. Un'altra prova di superiorità tecnica in una competizione in cui ancora i viola non sembrano trovare avversari in grado di metterli davvero in difficoltà. Troppo grande il divario anche con il Lech Poznan che aldilà di un ambiente caldissimo e del momentaneo pareggio, contro i viola ha mostrato tutti i suoi limiti a partire da un portiere a dir poco impacciato. Ma troppo forte è stata anche la voglia e la determinazione degli uomini di Italiano che, anche nell'unico momento di difficoltà nel primo tempo, non hanno mai rinunciato a giocare e a imporre il proprio gioco, sia in fase di possesso palla che soprattutto in quella dedicata al pressing, Un atteggiamento che rende la Fiorentina molto europea (se ci si riferisce ai campionati maggiori come la Premier) e che consente di sognare in grande in vista di questo finale di stagione".