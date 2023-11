COR. FIO., Il commento: "Ultimo mese non sufficiente"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il collega Ernesto Poesio, nell’edizione di oggi del Corriere Fiorentino, si è espresso così sulla vittoria della Fiorentina contro il Bologna: “Un successo, quello col Bologna, che rimette in parte a posto la classifica anche se è innegabile che il terreno perso nell’ultimo ciclo di partite, dalla scorsa sosta a questa, sia stato molto. Nel complesso, insomma, il giudizio dell’ultimo mese viola non può essere del tutto sufficiente, così come il rendimento delle punte che, nonostante la vittoria di ieri, resta al di sotto delle aspettative con zero gol all’attivo in campionato nelle ultime cinque gare.

[…] Anche ieri, tra l’altro, senza Beltran fuori per infortunio, Nzola non è riuscito a sfruttare l’occasione finendo per essere comunque sostituito dopo solo un tempo. Segno che Italiano sta iniziando a perdere la pazienza e che la Fiorentina ormai, dopo due anni alla disperata (e finora vana) ricerca dell’attaccante titolare, si è talmente abituata a trovare soluzioni alternative da non dipendere in alcun modo da chi gioca in posizione di prima punta. […] Ha convinto anche stavolta molto meno invece il reparto arretrato che ha lasciato in più di un’occasione spazi eccessivi agli attaccanti del Bologna che non sono andati lontani dalla seconda rete. Stavolta è andata bene, ma il senso di precarietà difensiva resta”.