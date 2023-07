COR.FIO, Il commento: "Gli ospiti e le buone maniere"

acffiorentina © foto di Claudio Giovannini

In apertura del suo commento, il direttore del Corriere Fiorentino, Roberto De Ponti afferma che il Viola Park è un grande regalo alla Fiorentina e a Firenze. È un centro sportivo all'avanguardia, un salto per una società che aspira a tornare grande. Una svolta epocale per Firenze. Per svelarlo alla città la Fiorentina ha invitato ieri i giornalisti per mostrare la serietà del progetto seppure si evidenzi anche come sia stato trattato il giornalista della testata, che "alla Fiorentina ha sempre tenuto e continua a farlo nonostante i tanti attacchi ricevuti".

De Ponti conclude poi l'articolo così: "sarebbe buona educazione non offendere gli ospiti, come ci insegnavano i nostri nonni. Funziona così, in un mondo civile".