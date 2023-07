COR.FIO., Il colpo Nzola a prescindere da Cabral. Ora...

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino, analizzando i possibili movimenti in attacco, afferma che Nzola, per il quale molto presto i viola, probabilmente, presenteranno la prima offerta ufficiale, potrebbe arrivare a prescindere da Cabral. Lo Spezia chiede 18 milioni, l'idea della Fiorentina sarebbe quella di metterne una decina sul piatto per poi magari trovare un punto d’intesa attorno ai 13-14.

