COR. FIO., Ieri punto di partenza ma serve la continuità

Sul Corriere Fiorentino è presente un fondo a cura di Ernesto Poesio. Ecco alcuni passaggi: "Buone notizie per Italiano anche se, come spesso sta avvenendo in questa stagione, servirà un’ulteriore conferma ai progressi e l’occasione di sabato prossimo in casa contro il Milan arriva al momento giusto. […] Bene, anzi benissimo, dunque i tre punti che però dovrebbero essere salutati in casa viola con il giusto equilibrio visto il divario tra le due rose, molto più ampio di quanto dica la classifica. Già, perché i viola dovrebbero in realtà essere in corsa per altri traguardi come per esempio la conferma in Europa, obiettivo che nonostante i tre punti di ieri al momento resta molto lontano anche per merito delle avversarie che nel frattempo hanno approfittato della crisi d’identità della squadra di Italiano e riempito il vuoto dietro alle grandi (Bologna e Torino su tutte). […] La vittoria di Verona quindi dovrebbe rappresentare un punto di ripartenza per provare a tornare a risalire in classifica e mettersi al riparo da brutte sorprese per potersi così concentrare sugli impegni di coppa, vero obiettivo della stagione".