COR.FIO., Girone di ritorno disastroso: proiezione 57 pt

Nelle sue pagine odierne, il Corriere Fiorentino analizza i numeri dell’ultimo periodo della Fiorentina. Nelle ultime cinque partite, i viola hanno perso punti rispetto a tutte le dirette concorrenti: 11 dall’Atalanta, 8 dal Bologna, 7 dalla Roma, 5 dal Torino. Persino il Napoli sprofondato in una crisi senza fine ne ha fatti 3 in più mentre la Lazio, prossima avversaria dei viola, ne ha messi insieme 7 contro i 5 di Biraghi e compagni. Ancora peggio se si guarda l’intero girone di ritorno: per la Fiorentina infatti il bottino vale sempre 5 punti, contro i 16 dell’Atalanta, i 14 del Bologna, i 13 della Roma, i 12 del Torino e i 10 della Lazio.

Non a caso la media punti è passata da 1,73 punti a gara delle prime 19 giornate allo 0,71 delle ultime sette. La media della media è di 1,52, con una proiezione di 57 punti finali. Guardando giocare la Fiorentina - scrive il Corriere - infatti si ha l’impressione che si sia perso quell’ardore che l’aveva sempre contraddistinta il che si aggiunge ad altri problemi oggettivi, ma è anche vero che da un lato c’è una società convinta di aver costruito una rosa in grado di giocarsela per le prime quattro o cinque posizioni (non rinforzandola a gennaio), parlando apertamente di “momento difficile”. Dall’altra un allenatore che ha fatto di tutto per far capire ai suoi dirigenti che per ripetere quanto fatto nel girone d’andata sarebbe servito un (grosso) aiuto, non arrivato. Ormai, la priorità rimane quella di tenere unito il gruppo, riaccendere la fiamma e, esattamente come un anno fa, far scoccare la scintilla per un grande finale di stagione - chiosa il quotidiano -.