COR.FIO., Fiorentina, punto zero: parte la ricostruzione

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il Corriere Fiorentino riparte dalle lacrime di Atene e da cosa successo nel post-partita per tracciare lo stato dell'arte in casa Fiorentina: "Rispettate la nostra maglia". La delusione è diventata rabbia. E appena finita la partita, gli ultras viola arrivati fino ad Atene si sono sfogati contro i giocatori viola impietriti davanti a loro e accusati di non aver dato tutto proprio nell’appuntamento più importante. Una rottura inattesa e anomala, considerato che non si ricordano contestazioni dopo la sconfitta in una finale, scrive il Corriere. Dopo l'afffetto riservato a calciatori e anche a Rocco Commisso nel pre-partita, ecco le critiche aspre.

Critiche da cui la società dovrà ripartire: Commisso adesso è chiamato a fare scelte forti. L’estate che sta per cominciare sarà una sorta di nuovo inizio. Un punto zero da cui ripartire con un altro ciclo, nuove facce, nuove metodologie di lavoro e, sperano i tifosi, nuove ambizioni. La mancata vittoria della Conference tra l’altro fa danni non solo al morale, ma anche al portafoglio: senza la qualificazione all’Europa League, con introiti limitati e (ribadisce spesso la stessa Fiorentina) con la capienza quasi dimezzata del Franchi causa lavori, serviranno idee per rinforzare la squadra. Anche perché uno degli obiettivi del mercato sarà ridurre le spese e quindi abbassare il monte ingaggi, che oggi come oggi sfiora i 60 milioni (lordi). Su questo fronte, verranno incontro gli addii di Belotti, Arthur, Maxime Lopez, nessuno dei tre rimarrà a Firenze dopo la fine del prestito, oltre alla possibile nuova asta per Nico Gonzalez e la separazione sempre più probabile con Castrovilli e Bonaventura (in scadenza). Insomma, per la Fiorentina si prospetta un'estate di ricostruzione, se non di rivoluzione.

