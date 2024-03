COR. FIO., Ecco la prima pagina: "La cura del campo"

FirenzeViola.it

"La cura del campo". Questo il titolo che campeggia in prima pagina nell'edizione odierna del Corriere Fiorentino. Nel suo consueto formato "viola" del lunedì, il quotidiano locale traccia la ripartenza della Fiorentina dopo le giornate di lutto seguite alla scomparsa del Dg Joe Barone: si prova a ripartire dal Milan, dalla gara in programma sabato sera al Franchi in cui Vincenzo Italiano sfiderà quello Stefano Pioli che, alla guida della Fiorentina, sei anni fa superò uno dei momenti più duri della storia viola, ovvero la morte di Davide Astori. «Dopo il dramma di Davide siamo andati tre mesi a mille all’ora, correndo a una velocità incredibile. Voi non potete immaginare quello che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo» disse alla fine di quel campionato che probabilmente, assieme alla vittoria dello scudetto col Milan, resta la sua più straordinaria impresa.

Oltre al lato sentimentale, spazio anche alle prime considerazioni di campo: quello di sabato, scrive il Corriere, sarà un confronto tra due allenatori innovativi e propositivi. Non a caso, tra loro, non è mai finita in pareggio: quattro vittorie per Pioli (due contro lo Spezia), tre per Italiano e 20 gol complessivi: 2,85 di media a gara. In una parola: spettacolo. E se è facile immaginare che sarà così anche sabato, di certo c’è che sarà una serata dalle emozioni forti. Nel segno di Astori, e di Barone.