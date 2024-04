COR. FIO., Ecco il piano partita di Vincenzo Italiano

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Come scrive il Corriere Fiorentino, quello di stasera è l’ennesimo atto di uno spettacolo che da anni ormai va in scena sul palco del calcio italiano. Un altro capitolo di un romanzo pieno di sfide, duelli, polemiche, botte, risposte e battibecchi. Soprattutto, è il primo tempo di un confronto che per tutte e due le squadre può valere l’intera stagione. Benvenuti a Fiorentina-Atalanta. Questa semifinale si gioca su (almeno) 180’ e per entrambe quindi sarà importante non compromettere la qualificazione già al Franchi.

Attaccare quindi, cercare di imporre la propria identità, ma senza esporsi troppo. È questo il piano partita di Vincenzo Italiano che anche in questi giorni, e di nuovo ieri nella rifinitura, ha battuto come un ossesso sul tasto dei dettagli. Servono attenzione e cattiveria, fame e percezione del pericoloso. Per farla breve: concretezza quando ci sarà l’occasione di far male e attenzione massima per ridurre al minimo gli errori quando invece saranno i nerazzurri ad avere il pallone. Ciò non significa, come detto, rinunciare alla propria filosofia.